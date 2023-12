Cereal Docks: un premio che riconosce il valore del personale

Cereal Docks archivia un anno di successi e premia gli oltre 400 collaboratori. L’azienda leader nella prima trasformazione agro-alimentare supporta i propri dipendenti con un piano di welfare aziendale sempre più strutturato per la valorizzazione del capitale umano

Cereal Docks, il Gruppo industriale italiano leader nella prima trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti derivati da semi oleosi e cereali destinati ad applicazioni nei settori feed, food, pharma, cosmetic e per usi tecnici ed energetici, consolida il proprio impegno per la valorizzazione del capitale umano. Oltre al paniere di servizi messi a disposizione dei propri collaboratori a supporto della formazione, della salute e della genitorialità, di recente ha riconosciuto un significativo Premio di Risultato (P.D.R.), un ulteriore sostegno concreto agli oltre 400 dipendenti del Gruppo che hanno contribuito ad un anno di importante crescita.

L’esercizio fiscale da settembre 2022 ad agosto 2023 si è infatti chiuso con un fatturato di 1,55 miliardi di euro per il Gruppo di Camisano Vicentino. Un percorso di consolidamento confermato anche dal recente ingresso (perfezionato nel settembre 2023) all’interno del gruppo di Molino Favero s.r.l., azienda padovana specializzata nella produzione di farine speciali gluten-free e di ingredienti per l’industria alimentare. Con quest’ultima operazione, che fa seguito all’acquisizione di Ital Green Oil a fine 2022, il Gruppo guidato dalla famiglia Fanin ha mosso un passo ulteriore nella strategia di consolidamento della filiera e di crescita in segmenti di mercato ad alto potenziale di sviluppo.

Il riconoscimento per i collaboratori, che quest’anno si concretizza in un importo di 2700 euro lordi per ciascun dipendente, arriva a seguito del raggiungimento del 100% degli obiettivi legati ai volumi prodotti e alla reddittività, ma anche alla sostenibilità in termini di riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata venduta elemento centrale per concretizzare gli impegni del Gruppo, dal 2021 società benefit.

Da tempo l’azienda ha investito in un programma di welfare aziendale ampio e strutturato per i propri collaboratori. Non solo flexible benefits, infatti: per supportare i neogenitori, è stato istituito un Bonus Bebè, erogato ai dipendenti del Gruppo con figli fino ai 3 anni di età. O ancora, è attivo l’innovativo servizio di telemedicina, che mette a disposizione di tutto il nucleo familiare assistenza medica disponibile h24, 7/7, con possibilità di richiedere visite specialistiche. Forte è l’impegno del Gruppo Cereal Docks anche per la formazione continua dei propri collaboratori, non solo attraverso piattaforme dedicate, ma anche tramite le attività della Mantegna Academy, la scuola d’impresa del Gruppo Cereal Docks nata nel 2017 a cui è affidato il compito di sostenere il percorso professionale dei dipendenti, valorizzando i talenti, favorendo la loro crescita interna e creando le condizioni per essere sempre più attrattiva per le migliori risorse esterne.

“Per Cereal Docks, l’ultimo anno fiscale è stato particolarmente importante, positivo e ricco di novità. I benefit messi a disposizione della nostra squadra non sono altro che il giusto riconoscimento in ragione del percorso condotto insieme, ma anche un segnale concreto dell’apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati (e i successi) ottenuti. Se oggi possiamo avere l’ambizione di definirci un elemento centrale della filiera agro-alimentare italiana, è merito dei nostri collaboratori, che ogni giorno alimentano un comparto di 18 mila agricoltori, direttamente o indirettamente coinvolti, e supportano i 1.200 clienti che ci scelgono ogni giorno. Il contesto attuale è sfidante ma noi di Cereal Docks guardiamo al futuro con ottimismo e fiducia, tutti insieme”, commenta Mauro Fanin Presidente del Gruppo Cereal Docks.

“Per Cereal Docks, il coinvolgimento delle persone e il riconoscimento della loro qualità, è alla base di un sistema capace di generare valore in ogni ambito, interno ed esterno all’azienda” dichiara Massimo Piatto, Group HR Manager di Cereal Docks. “Il nostro impegno è rivolto a creare un clima positivo, basato sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione in un ambiente confortevole e sicuro.

Tutto l’ecosistema di Welfare aziendale messo a loro disposizione va in questa direzione”, conclude.

L'articolo Cereal Docks: un premio che riconosce il valore del personale proviene da WeWelfare.