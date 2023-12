ANGI premia imprese e startup innovative e presenta il 6° Rapporto sui giovani e lavoro

Durante il Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) 2023 sono stati assegnati gli Oscar dell’innovazione per gratificare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup; e presentati inoltre i risultati del 6° Rapporto sullo stato dei giovani e dell’innovazione in Italia



Sono più di 30 i riconoscimenti conferiti dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), secondo quanto affermato dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (leggi la nostra intervista) che aggiunge “sostenere le giovani generazioni, valorizzare le eccellenze italiane e promuovere il talento sono le scelte alla base della missione dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Occorre investire maggiormente per rilanciare il nostro ecosistema Paese mettendo al centro dell’agenda l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile. Questo il nostro appello all’Europea e al Governo Meloni”.

INNOVAZIONE E WELFARE

“Sono molto felice di consegnare il premio a una realtà innovativa che ha saputo rendere il digitale un driver fondamentale per porre al centro le persone e rispondere ai diversi bisogni. Un’attitudine che rispecchia pienamente l’impegno che, in Edenred Italia, mettiamo in campo ogni giorno per promuovere il benessere e il corretto equilibrio vita-lavoro con soluzioni digitali in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni” ha dichiarato Simona Finazzo, Direttore Public Affairs di Edenred.

INNOVAZIONE E IMPRESE

“Gli Oscar dell’innovazione sono un’importante occasione per mettere al centro del dibattito sulla competitività delle imprese italiane il ruolo dell’innovazione tecnologica. La mission di TeamSystem è quella di portare il digitale in ogni impresa grazie ai propri servizi e alle piattaforme in Cloud e per vincere questa sfida ha pianificato di investire in Ricerca & Sviluppo e Open Innovation circa 1 miliardo di euro entro il 2027 con un focus su Fintech, AI, cloud e cybersecurity. Siamo lieti di supportare il Premio ANGI nella prospettiva di affiancare al potenziale delle startup e PMI innovative gli asset delle grandi realtà italiane per la ricerca e la valorizzazione del Made In Italy.” Claudia Pollio, Head of Public Affairs & Institutional Relations

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel percorso di trasizione verso l’innovazione, il servizio pubblico radiotelevisivo gioca un ruolo importante tanto nella comunicazione che nell’informazione, educazione e intrattenimento, per questo è stata attribuita una menzione speciale al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi per il suo profuso impegno come comunicatore e dirigente che ha così dichiarato: “È per me un onore oggi essere qui e ricevere il premio ANGI. Ho sempre seguito con interesse gli sviluppi della vostra Associazione e ritengo sia fondamentale il lavoro di simili realtà, attente ai giovani e alle trasformazioni innovative del nostro tempo. Il percorso della Rai è legato all’innovazione e all’incessante ricerca di nuovi linguaggi, connessi al patrimonio di identità e memoria del Servizio Pubblico. Penso al processo di digitalizzazione delle Teche Rai: deteniamo la storia delle immagini e delle voci della nostra Nazione nel più grande archivio audiovisivo d’Europa, secondo solo a BBC, con oltre 185 milioni di documenti, circa 2,9 milioni di ore di messa in onda Rai e 1,4 milioni di ore radiofoniche. L’obiettivo primario è quello di preservare tale ricchezza dall’usura del tempo, non trasformandola in museo ma rendendola viva e fruibile. La spinta innovativa della Rai è rappresentata anche da RaiPlay, OTT pubblica e roccaforte tecnologica di distribuzione non lineare, che sempre più ci permette di intercettare le esigenze delle nuove generazioni. Il Servizio Pubblico deve continuare ad essere protagonista del futuro che è già in atto e gestirlo con responsabilità.”

INNOVAZIONE E EDUCAZIONE

Dott. Alessio Acomanni, Presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi “La mission della nostra università è da sempre proiettata ad una formazione di qualità attraverso l’innovazione e la ricerca, con una importante vocazione all’internalizzazione e una forte attenzione alla sostenibilità, all’inclusione e alla diversità.”

INNOVAZIONE E RECUPERO

“Come A2A crediamo fermamente nel ruolo che le aziende possono assumere per sostenere lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione attraverso un approccio aperto, collaborativo e in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Circular Material, startup in cui abbiamo investito con il nostro programma di Corporate Venture Capital, rappresenta un’eccellenza tecnologica: la prima ad aver ingegnerizzato un processo in grado di recuperare con grande efficienza materiali catodici attivi a partire dalla black mass delle batterie esauste. Investire in nuove realtà ci permette di contribuire allo sviluppo industriale circolare di nuove filiere, come quella delle batterie dei veicoli elettrici, strategiche in uno scenario europeo di forte scarsità di materia prima.” Patrick Oungre, Head of Innovation, CVC and Digital Hub di A2A

INNOVAZIONE E BUSINESS SOSTENIBILE

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto nel campo dell’intelligenza artificiale con la startup Digitiamo al servizio dei nostri clienti, una collaborazione per noi molto virtuosa e il cui valore aggiunto è stato oggi riconosciuto anche da ANGI” ha dichiarato Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia. “La trasformazione digitale è una sfida e un’opportunità per il nostro Paese, che richiede la collaborazione di tutti gli attori della nostra società.

Carrefour Italia è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti ed è per questo che, nel percorso per diventare una Digital Retail Company, abbiamo deciso di investire nelle nuove tecnologie e nell’intelligenza artificiale. Per Carrefour l’innovazione è uno strumento privilegiato per promuovere un modello di business sostenibile, generando valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane”.

INNOVAZIONE E MERCATO DIGITALE

“Ci auguriamo che questa iniziativa, questo riconoscimento creato per premiare le eccellenze giovanili nei vari campi dell’imprenditoria e dell’innovazione, possa con il tempo acquisire sempre più valore e importanza a livello istituzionale, politico e sociale. Il coinvolgimento di rappresentanti del Governo, delle istituzioni, dei media, è sicuramente il miglior riconoscimento per ANGI e per il suo operato, e in SWAG siamo più che orgogliosi di essere stati loro partner in questo 2023. Le categorie premiate, le tante aziende in corsa per un riconoscimento, confermano come in Italia esista un movimento imprenditoriale giovanile di primo piano, ricco di idee e progetti in tutti i campi. Dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, fino a robotica e mondo della blockchain. Un movimento spesso non completamente visibile ma che crea conoscenza e ricchezza e che meriterebbe i giusti strumenti legislativi e finanziari per progredire a livello internazionale.” Giovanni Lionetti Ceo di SWAG.

INNOVAZIONE E STARTUP premiate: per Energy & Environment premiata Circular Materials; per Smart City e New Technologies premiate Feelera e Beaconforce; per Wellness & Digital Health premiata Salute360; per Sustainability & Food tech premiata Digitiamo; per Blockchain e Digital Industry premiata The Cryptonomist; per Robotica e Industry premiati i ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia Mario Caironi e Alessandra Sciutti; per AI & VR premiate DWorld e Virevo; per Blockchain e Innovazione premiata con una menzione del Lusso AURA Blockchain Consortium; per Moda e Luxury premiata E. Marinella; per Mind e Training premiate Norma’s Teaching e HR Coffee; per Future Mobility & Proptech premiate Reefilla e Casavo; per Musica, Cultura e Media premiate Factanza, ANote e NUWA Technologies.

Presentata nel corso della cerimonia anche la seconda parte dell’Osservatorio ANGI Ricerche. “In occasione della sesta edizione del Premio Angi abbiamo presentato i dati che, in sincro con quelli già anticipati durante la conferenza stampa del 28 novembre, completano il 6° Rapporto sullo stato dei giovani e dell’innovazione in Italia – continua il Prof. Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico Angi e direttore generale di LAB21.01.

I protagonisti del contatto tra studenti e aziende sono:

università (32%) aziende stesse (31%) strutture di coordinamento tra domanda e offerta (16%) Stato (13%) Associazioni di categoria (9%)

Fattori che definiscono un’azienda sostenibile per i giovani italiani:

modelli di governance integrati (45%) ciclo produttivo vero proprio (35%) sostenibilità come principio di comportamento aziendale (20%)

Le competenze vincenti dei giovani:

la conoscenza di strumenti digitali (34%) ambizione e voglia di crescere (33%) la conoscenza della lingua inglese (18%) buona base di cultura generale (15%)”

