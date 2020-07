Sostenibilità, Angi presenta il manifesto per l'energia. Pisano: «Innovazione fondamentale per la ripresa»

Ultimo aggiornamento: 23 July, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) lancia il suo Manifesto per l'Energia, con cinque punti programmatici consegnati nelle mani della ministra per l'Innovazione Paola Pisano e alla presidente della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino. L'Associazione propone una stretta collaborazione tra scienza ed ecologia per la decarbonizzazione dei centri urbani; che si stanzino incentivi per aziende e cittadini che aiutano a sviluppare soluzioni innovative in materia di tecnologia circolare e di energia pulita. Fondamentale resta il tema del sicuro e avanzato trasporto di gas e di Gnl, «dal momento che i dati riportano un'emissione di circa il 60% in meno di CO2 rispetto al carbone ed il 20% in meno rispetto al petrolio», sottolinea l'associazione. Nasce pertanto la proposta di incentivare i progetti di innovazione tecnologica ed ecosistemica e una riqualificazione sostenibile delle comunità locali. Il manifesto include anche il controllo della purezza e della potabilità delle acque sino dalla fonte, che si unisce ad una cooperazione sovranazionale per la salvaguardia e l'uso responsabile della risorsa idrica.«Crediamo fortemente nell'innovazione in ogni suo campo, ma riteniamo che questo sia uno dei settori fondamentali dove per il nostro domani, è giusto investire maggiormente - dichiara Gabriele Ferrieri, presidente di Angi - Siamo lieti del plauso di tutti i nostri sostenitori per la mission che Angi porta avanti come punto di riferimento sul tema innovazione e del grande dialogo e proficua collaborazione portata avanti con tutte le istituzioni italiane ed europee». Per Ivan Vigolo, responsabile Technology e Solutions del Gruppo Acea, «il futuro green si costruisce anche attraverso il lavoro delle multiutility che contribuiranno in modo rilevante al percorso in atto verso la transizione energetica, la decarbonizzazione, la generazione distribuita e l'elettrificazione della domanda. Infatti le soluzioni innovative che saranno implementate nella gestione delle attività nei territori, contribuiranno al raggiungimento di importanti risultati in termini di sostenibilità».«Il tema dell'innovazione, legato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente, sia fondamentale per la ripresa del nostro Paese». Così la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, in occasione della presentazione di oggi del Manifesto per l'Energia di Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori. «Il periodo di emergenza per la pandemia ci ha insegnato molto - aggiunge la ministra - e ci ha messo di fronte a sfide alle quali deve essere data una risposta concreta e in tempi rapidi. Il cambiamento non è più un'opzione, l'innovazione tecnologica può e deve essere motore trasversale del cambiamento».«L'innovazione, non solo tecnologica, è ed è stata in passato un fattore essenziale per il progresso dei Paesi. L'innovazione, più che obbiettivo, rappresenta un prezioso volano per promuovere e raggiungere il benessere dei cittadini che sia equamente distribuito e rispettoso di tutti gli esseri viventi». Così Filomena Maggino, presidente della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, nel suo intervento in occasione della presentazione oggi del Manifesto per l'Energia di Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori. «Si pensi, a tale proposito, al ruolo che ha e potrà avere l'Intelligenza Artificiale nelle nostre vite - aggiunge Maggino - tale ruolo produrrà vero benessere se eticamente orientato. In questa ottica, ben vengano iniziative come questa che mirano a consentire, tra l'altro, una corretta riflessione sul tema dell'innovazione tecnologica».