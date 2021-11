Pnrr e legge di bilancio: Angi presenta le sue linee guida alle istituzioni

Innovazione, investimenti e sostenibilità, sono questi i temi chiave delle linee guida consegnate dall’Angi, Associazione nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento sul digitale e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema Paese, nelle mani del Governo e delle istituzioni su Pnrr e legge di bilancio.

L’occasione ha permesso di poter quindi illustrare, in vista della prossima legge di bilancio in discussione in Parlamento e alla luce delle linee guida definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un decalogo di iniziative relative alle sei macroaree individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, interventi estremamente urgenti per un rilancio dell’ecosistema del Paese.

«Siamo grati della disponibilità da parte delle istituzioni per aver raccolto il nostro appello legato all’importanza di investire maggiormente sul fronte giovani, innovazione e digitale – cosi il Presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri (ForbesU30) - auspichiamo che le nostre linee guida alle istituzioni possano essere un valido contributo al lavoro del governo su questo fronte e a porre in essere progetti e azioni che permettano di sostenere una veloce ripresa per l’Italia all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità».

Tra le idee presentate l’incremento della transizione energetica all’economia verde per favorire smart city e smart mobility; la digitalizzazione in ambito culturale dei beni del nostro Paese; una maggiore tutela a sostegno delle politiche giovanili e delle pari opportunità; l’avanzamento tecnologico e digitale legato alle Pubbliche Amministrazioni e al sistema produttivo, la digitalizzazione e valorizzazione di start-up e PMI per renderle competitive nell’ecosistema italiano e internazionale; un incremento della rete di internazionalizzazione e allo tempo stesso l’importanza della centralità del Made in Italy; il potenziamento delle infrastrutture digitali per il comparto ospedaliero a fronte della crisi pandemica nella quale ci troviamo; lo sviluppo di specifici incentivi volti alla digitalizzazione dei siti turistici per valorizzare il Sud attraverso la riscoperta del nostro territorio e infine la volontà di salvaguardare la centralità del ruolo che l’Unione europea che ha sempre rappresentato un baluardo contro le disuguaglianze in ottica anche della Conferenza del Futuro dell’Europa.