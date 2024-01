Superbonus 110, come sarà? Ecco i lavori che si salvano. Ma salta l’incentivo infissi al 75%

Salta la proroga del Superbonus al 110%, ma anche il ritorno del bonus infissi al 75% e l’estensione del sismabonus. Gli emendamenti al decreto Superbonus in Commissione Finanze alla Camera, anche quelli bipartisan, la cui approvazione sembrava più probabile, si abbattono sul muro del ministero dell’Economia. Serve «tutelare i conti pubblici» e non ci sarebbero abbastanza soldi. Ma, soprattutto, il ministro Giancarlo Giorgetti non vuole dare ulteriore spazio a incentivi ritenuti una zavorra per le casse dello Stato. La stessa linea della premier, Giorgia Meloni. Da qui il parere negativo del Mef a tutti e 123 gli emendamenti, con l’obiettivo di trasformare il decreto in legge entro metà febbraio senza modifiche.