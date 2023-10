Addio al Superbonus edilizio che nel 2024 scenderà al 70% e al 65% nel 2025, ultimo anno in cui si potrà usufruire dell'agevolazione. Resta in vigore nella configurazione attuale fino al 2025 quello sulle barriere architettoniche al 75%, mentre cambia il bonus mobili con il tetto massimo di spesa che passa dagli 8mila euro del 2023 ai 5mila del 2024. Ecco come saranno i bonus edilizi il prossimo anno.