Medici, gli aumenti di stipendio e i 15mila euro di arretrati: ecco come cambia la busta paga con il nuovo contratto

Arretrati da riscuotere pari a circa 15mila euro in media per ogni medico, e poi novità su telemedicina e tutele per malattie e infortuni. Dopo 6 anni di attesa, arriva il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale (Acn) di medicina generale e continuità assistenziale 2019-2021, che interessa 40.000 medici di famiglia e oltre 10.000 medici ex guardie mediche. L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta oggi da sindacati e Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).