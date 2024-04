Sigarette, tutti gli aumenti: ecco quanto costano ora, pacchetto per pacchetto. La lista completa e aggiornata

Ancora aumenti per i prezzi delle sigarette. Da ieri, 5 aprile, è in vigore un nuovo rincaro per 46 marchi che fino ad ora non avevano subito rialzi nel 2024. Si tratta della terza tranche di aumenti nel 2024, in linea con quanto annunciato dall'ultima Legge di Bilancio. A confermarlo è stato lo stesso sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Ecco un confronto delle sigarette, pacchetto per pacchetto, che hanno subito un aumento da inizio 2024