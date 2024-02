Uno sconto sulle sanzioni per regolarizzare le tasse non pagate nel 2022. Il ravvedimento operoso speciale, la sanatoria che permette di mettersi in regola versando al Fisco quanto dovuto in otto rate e con una sanzione ridotta a un diciottesimo, sarà esteso anche ai redditi maturati fino al 31 dicembre di due anni fa. Quelli comunicati al fisco con l'ultima dichiarazione dei redditi, insomma.

Milleproroghe, stop multe ai No vax e riapertura termini della Rottamazione quater. Il caso delle università telematiche