Rottamazione quater, pagamenti definizione agevolata entro 31 ottobre: come pagare e quanti giorni di tolleranza ci sono

Rottamazione quater. È in arrivo la prima scadenza per i pagamenti. Martedì 31 ottobre è, infatti, il termine previsto per la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle (introdotta dalla legge di bilancio 2023).

Fisco, accesso diretto ai conti correnti: pignoramenti più facili. «Se c’è un debito, prelevare soldi senza indugio»



Il pagamento, informa l'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta a circa 3 milioni di contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura entro il termine del 30 giugno scorso.