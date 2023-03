Trasformare i propria anni di università in anni contributivi, integrando la propria posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo della pensione. Si può fare attraverso il riscatto del corso di laurea, lo strumento messo a disposizione dall'Inps. La richiesta può avvenire anche da parte di chi sia inoccupato, ossia non iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza. Oltre quello ordinario, la normativa vigente prevede la possibilità del riscatto della laurea agevolato - che permette risparmi fino al 70% - ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione. Quando conviene? Come simulare quanto si spenderà?