Un pacchetto di semplificazioni che va dalle ricette digitali per i farmaci all’autorizzazione unica per le attività turistiche. Il via libera al disegno di legge delega è arrivato ieri dal consiglio dei ministri. Ora il governo avrà tempo fino alla fine di agosto per attuare le misure. Partiamo proprio dalle prescrizioni mediche. Le ricette di carta diventeranno presto un ricordo. Le prescrizioni dei farmaci saranno rese “strutturalmente” digitali. Diventerà insomma permanente una innovazione introdotta negli anni della pandemia e alla quale in molti oggi si sono abituati. L’ultima proroga per la ricetta digitale scadrà a fine anno e, dunque, a meno di un nuovo mini allungamento dei termini attraverso il decreto milleproroghe di fine anno, il governo dovrebbe emettere l’attuativo in termini record.