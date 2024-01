Le parole sono prudenti. Anche perché Giorgia Meloni sa bene che ad ascoltarla ci sono anche i mercati. E alla sostenibilità del sistema previdenziale è legata anche quella del debito pubblico. Il premier dunque non si sbilancia a promettere nuovi scivoli e non cita nemmeno mai quale Quota 41, il pensionamento con 41 anni di contributi versati, caro alla Lega. Meloni si limita a dire che «il tema delle pensioni va affrontato in maniera più organica di quanto fatto finora, anche da noi» e va «affrontato anche con le parti sociali se hanno voglia di fare questo lavoro».