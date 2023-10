Un pacchetto previdenza decisamente meno generoso rispetto alle attese della vigilia, sia per chi in pensione ci deve ancora andare sia per chi un assegno già lo percepisce. Per la flessibilità in uscita, come ha riconosciuto lo stesso ministro Giorgetti, si applicheranno regole un po' più stringenti di quelle in vigore nel 2023; d'altra parte in una manovra che ha concentrato il grosso delle risorse su voci praticamente obbligate i margini di azione erano quanto mai ristretti. Anche il recupero dell'inflazione per le pensioni in essere appare in chiaroscuro, con una rivalutazione ancora meno piena per i trattamenti molto alti e benefici limitati alle pensioni di importo non superiore al minimo Inps.