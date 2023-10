Pensioni, quando non si pagano le tasse? Le tre nuove aliquote Irpef e la tax area: cosa cambia con la riforma

Pensioni, quando non si pagano le tasse? Il governo ha riservato un pacchetto ristretto di interventi,

con la proroga di quota 103 e dell'Ape sociale un pò ampliata e la possibile rivisitazione di Opzione donna. Ma la novità più importante riguarda alcune fasce di reddito, per le quali la riforma dovrebbe comportare un abbattimento dell’imposizione fiscale. In particolare, i cambiamenti per le pensioni saranno pressoché due: da una parte la revisione delle aliquote Irpef che - a seconda della soluzione adottata - gioverà ad alcuni rischiando di penalizzare altri e dall’altra la modifica alle attuali detrazioni.