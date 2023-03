Pensioni, da oggi sul sito dell'Inps sarà visibile il cedolino relativo al mese di aprile. I pensionati, accedendo all'area dedicata, possono verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. La rivalutazione delle pensioni è stata attribuita da gennaio al 100 per cento per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo. Per gli altri (oltre 2.101,52 euro) è stata attribuita da marzo.