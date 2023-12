Nuova Irpef (con tre aliquote), pensioni e taglio cuneo: ecco gli aumenti del 2024 previsti in Manovra

Proroga del taglio del cuneo fiscale per il 2024 e Irpef che passa da 4 a 3 aliquote: sono le misure più importanti della Legge di Bilancio, approvata il 22 dicembre in Senato, e che approda alla Camera per avere il via libera definitivo il 29 dicembre. Da sole, queste due misure assorbono metà dei 28 miliardi di euro stanziati dalla manovra. Il testo che ha ottenuto l'ok del Senato consta di 109 articoli ed è blindato. La maggioranza alla Camera potrà sostanzialmente solo approvarlo.