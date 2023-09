Irpef, con tre aliquote aumenti stipendi fino a 120 euro: le simulazioni in base ai redditi

Combinare il taglio del cuneo fiscale con la nuova Irpef a tre aliquote, con l'abbassamento dell'aliquota Irpef dal 25 al 23% per il secondo scaglione di reddito (da 15mila a 28mila euro), può tradursi in benefici in busta paga mensile che va da un minimo di 22 euro per i redditi superiori a 35mila fino a 120 euro per i redditi di 35mila euro.

Irpef, seconda aliquota giù. Agli statali 3 miliardi. Manovra, confermato anche il taglio del cuneo

È quanto emerge dalle simulazioni formulate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, confermate dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo che si sta dedicando alla riforma del fisco.