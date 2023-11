Un contributo fino a 2mila euro per coprire parte del costo degli affitti o di quello degli interessi sui mutui. Il governo pronto ad allargare i cosiddetti “fringe benefit”, i voucher di welfare aziendale che i datori di lavoro possono decidere di concedere ai dipendenti. La volontà è inserire la norma in Manovra, nel maxi-emendamento che sta preparando il governo o in un altro proposto dai relatori della legge di Bilancio.