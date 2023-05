Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto lavoro: tutte le misure . «Investiamo sui lavoratori e le famiglie. Abbassiamo le tasse fino a 7 punti - dice Giorgetti - per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali». Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in una nota del Mef sul decreto con intervento a sostegno dei lavoratori, su proposta del ministro.

«Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c'è un intervento annunciato da tempo che è l'introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l'assegno di inclusione». Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone al termine del cdm.