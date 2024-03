Stipendi docenti e personale Ata, arrivano gli arretrati: fino a 1700 euro in busta paga. Tutte le cifre

Dai 300 ai 1700 euro lordi una tantum. Arrivano gli arretrati in busta paga per gli insegnanti e il personale Ata delle scuole, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 gennaio. Si chiama “emissione speciale” e copre il periodo di mancati aumenti da gennaio 2022 allo scorso febbraio. È stata emessa contestualmente alla normale busta paga mensile, sulla piattaforma NoiPa, per circa 1,2 milioni tra docenti, bidelli e amministrativi, più 12mila addetti Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). Vediamo nel dettaglio quanti soldi sono arrivati agli insegnanti e al resto del personale scolastico.

