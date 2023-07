Il caro mutui imperversa e il governo vuole provare ad aiutare le famiglie in difficoltà e in ritardo con il pagamento delle rate. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato ieri che l'esecutivo preme sulle banche per un accordo su un allungamento dei mutui a tasso variabile. Questo «per alleviare l’impatto, talvolta insostenibile, dell’incremento delle rate a carico delle famiglie».

Già oggi esistono diverse opzioni per provare a rinegoziare o tagliare il costo del mutuo, ma bisogna trovare un accordo con il proprio istituto bancario oppure trovare condizioni migliori sul mercato e fare il passaggio del debito.

Nel frattempo per i giovani (tutti coloro che hanno meno di 36 anni) il governo ha confermato il cosiddetto "bonus Draghi", con la garanzia statale sui mutui e sconti ad hoc legati alla prima casa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come si possono ottenere tutte le agevolazioni.