Una possibilità in più per abbassare il costo della rata. La disponibilità dalle principali banche ad allungare la durata dei mutui in essere si aggiunge alle non molte opzioni già a disposizione di chi negli anni scorsi aveva sottoscritto un finanziamento variabile a condizioni estremamente attraenti. Ancora più attraenti delle offerte a tasso fisso, comunque vantaggiose, preferite a suo tempo dagli aspiranti proprietari orientati alla prudenza.

Mutui variabili, Salvini: «Lavoriamo con le banche perché allunghino le rate»