Canone Rai, pagamento in prescrizione dopo 10 anni (e non 5): la sentenza della Cassazione. Da gennaio scatta il taglio

Canone Rai. La prescrizione scatta dopo 10 anni e non dopo 5. A chiarirlo è la Cassazione interventura con l'ordinanza numero 33213 del novembre 2023. In sostanza la Cassazione fissa il principio sulla prescrizione nel termine di 10 anni perché, in assenza di una disciplina derogatoria, occorre applicare il termine decennale dell'art. 2946 del codice civile previsto per le imposte sui redditi e l’Iva.

Canone Rai, il taglio raddoppia: ecco cosa cambia. Si pagheranno 70 euro (e non 90) fino al 2025

Per la Cassazione «l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».