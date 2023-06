Canone Rai. Sono tre le categorie degli utenti esonerati dal pagamento. Si tratta degli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo entro il 30 giugno. Ecco come fare.