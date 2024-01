​Btp valore, Italia e green: le nuove emissioni del 2024. Ecco quanto si potrà guadagnare con gli investimenti

Anche quest'anno potrebbe essere conveniente investire nei titoli di Stato. Come accade già da diversi anni anche nel 2024, infatti, il ministero dell'Economia tornerà a proporre nuovi Btp dedicati alla clientela retail, i piccoli investitori. Si tratta di Btp Valore, Italia, green e non solo. Insomma, diverse tipologie per diversi tipi di investimento. In generale mettere soldi sui titoli di Stato significa metterli al riparo dall'inflazione e guadagnare delle piccole somme, ma sicure. Negli ultimi mesi, tuttavia, i rendimenti offerti sono stati più alti del passato, soprattutto nel caso in cui erano legati proprio all'indice dei prezzi. Vediamo nel dettaglio quali dovrebbero essere i Btp la cui emissione è prevista in arrivo.

Btp, raddoppiata la quota delle famiglie: ora hanno il 10% del debito. Come funzionano