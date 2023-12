Btp e titoli di Stato, tassi in picchiata: cosa sta succedendo sui mercati e cosa fare con i propri risparmi

Anche se la Bce per ora lo smentisce, anche in Europa si sta ragionando su prossimi tagli al costo del denaro per il prossimo anno. Il primo, da 0,25 punti percentuali, potrebbe scattare a maggio, poi un'altro in autunno. La Fed, negli Usa, ha già annunciato tre tagli dei tassi di interesse nel 2024. Tutto questo a fronte di un'inflazione che continua a scendere, vicina ai target delle banche centrali. Questo sta avendo un effetto sui titoli di Stato, tra cui gli italiani Btp, con i mercati che guardano oltre e gli investitori che stan facendo scendere il loro valore. Se quindi si sono investiti i propri risparmi in questi strumenti, anche viste le condizioni vantaggiose degli ultimi mesi, cosa conviene fare ora? Vediamo cosa sta succedendo e come è possibile muoversi.

