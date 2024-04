Bot. Il prossimo 10 aprile il Tesoro assegnerà in asta Buoni ordinari del Tesoro annuali per un importo di 8 miliardi di euro. La data di regolamento dell'operazione è il 12 aprile.

Bot in asta il 10 aprile

Alla stessa data vanno in scadenza BoT annuali per 9 miliardi di euro. Al 28 marzo scorso erano in circolazione BoT per complessivi 125,5 miliardi, di cui 101,3 miliardi a 12 mesi e 24,2 miliardi a 6 mesi.