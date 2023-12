Bonus trasporti, possibile riapertura delle domande a inizio gennaio (e potrebbe essere caricato sulla Social Card)

Anche il prossimo anno torna il bonus trasporti. Si tratta del contributo da 60 euro che permette di avere ad un prezzo scontato abbonamenti di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su treni, tram e bus. Già il 1° gennaio o nei giorni successivi ci potrebbe essere un nuovo "click day" (cioè la riapertura delle domande, che però si potrebbero come al solito esaurire solo in poche ore). La dotazione finanziaria del bonus trasporti si è esaurita, ma se qualcuno non ha utilizzato il bonus i soldi rimasti a disposizione potrebbero essere utilizzati per riaprire le domande. In pratica quello che è successo nei mesi scorsi sui fondi non usati.

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sconti