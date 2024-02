Arriva il bonus per le mamme che lavorano e a febbraio sarà doppio. La misura infatti doveva partire a gennaio, ma la circolare dell’Inps con le “istruzioni per l’uso” si è fatta attendere. La buona notizia è che il beneficio non erogato il mese scorso verrà versato insieme a quello previsto per la mensilità di febbraio. Risultato? Lo sgravio, questo mese, potrà toccare i 500 euro lordi.

Bonus mamme in arrivo, fino a 1780 euro in busta paga: requisiti, come chiederlo e quando arriva