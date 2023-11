Bonus mamme, chi può avere lo sgravio contributivo al 100% e quanto si guadagna in busta paga

Non durerà tre anni come inizialmente previsto, ma nel 2024 scatterà un nuovo bonus in busta paga dedicato alle mamme lavoratrici. Si tratta di un ulteriore taglio del cuneo fiscale sui contributi dedicato alle donne con figli e un'occupazione. Si tratta di uno sconto corposo, che può arrivare, a seconda del reddito, fino a 3mila euro l'anno (tetto oltre il quale si azzerano i benefici). La misura avrà un carattere «sperimentale», come spiegato dal governo, ma non è escluso che possa essere confermata anche i prossimi anni. Vediamo nel dettaglio chi ne beneficierà e di quanto può aumentare lo stipendio ogni mese.

Manovra, tetto al "bonus contributi": solo un anno alle mamme di due figli