Manovra, tetto al "bonus contributi": solo un anno alle mamme di due figli

Il bonus contributivo per le mamme con due figli durerà soltanto un anno e non tre. Il governo con un "errata corrige" inviata ieri in Senato ha corretto la norma inserita nella manovra di Bilancio. Si tratta della decontribuzione del 9,19 per cento, ossia la quota di contributi a carico del lavoratore, per le madri lavoratrici con due e tre figli. Nelle prime bozze del provvedimento lo sgravio era stato inserito a tempo, un anno, per le mamme di due figli e senza scadenza per quelle con tre figli.