Bonus Isee 2023, il governo Meloni ha confermato gli aiuti per contrastare l'aumento dei prezzi introducendone anche di nuovi. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Osservatorio Inps sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, quasi la metà delle famiglie italiane ha un Isee inferiore a 10mila euro. Un dato in crescita, anche a seguito della grave crisi finanziaria che sta colpendo tutta Europa. L’Isee è calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata. Ad oggi tutti i dati sono conservati nell'archivio gestito dall’Inps e resi disponibili agli Enti erogatori ed Amministrazioni per eventuali controlli. Dall'Assegno unico, al bonus bollette e quello per gli asili, alla Carta Risparmio Spesa fino all'esonero del canone Rai: ecco l'elenco completo di tutte le agevolazioni da richiedere nel 2023.