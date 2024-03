Bonus gite scolastiche 2024, domande al via dal 27 marzo. Il contributo fino a 150 euro viene riconisciuto dal ministero dell’Istruzione e serve a favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione per gli studenti di scuola secondaria di II grado. Il ministro Valditara, infatti, ha firmato la direttiva che riapre la procedura per assegnare il contributo, con un cambio dei requisiti così da aumentare la platea dei beneficiari. Dalle domande agli importi, ecco come funziona il bonus.

