Bonus caldaia 2024, sgravi dal 50 al 65%: chi ne ha diritto e come chiedere le detrazioni

Il bonus caldaia è un aiuto economico rivolto a coloro che vogliono sostituire il vecchio impianto in favore di uno più sostenibile. Le agevolazioni possono essere richieste nell'ambito di alcuni bonus edilizi e permettono di ottenere alternativamente una detrazione fiscale che va dal 50% al 65% o uno sconto immediato, grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ma solo per gli interventi precedenti al 17 febbraio 2023.

Di seguito tutte le informazioni utili sugli incentivi per la sostituzione delle caldaia, i casi e come fare richiesta.

Bonus caldaia, come funziona e a chi spetta

Il bonus caldaie spetta a coloro che decidono di acquistare oppure sostituire l’impianto con uno a risparmio energetico. Gli incentivi sono riconosciuti nell’ambito di alcuni bonus edilizi esistenti: ecco quali danno diritto all’agevolazione sulle caldaie (con regole e misure diverse):