Bonus benzina da 80 euro al mese dopo la Nadef: l'importo sarà caricato sulla carta "Dedicata a te"

Un bonus benzina una tantum da 80 euro per chi già ha ricevuto la Social card e il rinnovo per il 2024 del credito d’imposta fino al 28% sul gasolio per le imprese dell’autotrasporto. È un intervento da 300 milioni di euro complessivi quello che il governo sta studiando per affrontare il caro-benzina. Saranno coinvolte 1,3 milioni di famiglie e decine di migliaia di aziende del trasporto su gomma. Ci stanno lavorando il ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, e quello dell’Economia, con il dossier nelle mani del titolare Giancarlo Giorgetti. L’intervento arriverebbe a fine mese, dopo aver fatto il quadro dei conti pubblici con la Nadef, l’aggiornamento al Documento di economia e finanza atteso per il 27 settembre.