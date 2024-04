A Ferrara la prima Fiera Nazionale di servizio al mondo del lavoro

È stato annunciato l’Advisory Board di ‘Work on Work’, la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si terrà il 27 e il 28 novembre a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi si confronteranno dando vita a workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, per alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento.

Il Comitato consultivo è composto da dieci esperti: Fulvia Astolfi (fondatrice di Obiettivo Cinque), Francesco Tufarelli (dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Francesco Rotondi (consigliere esperto CNEL), Fabio Porcellini (Ceo NatLive), Roberto Santori (Ceo Challenge Network Spa), Nicola Rossi (managing director Monster Italia), Matilde Marandola (presidente AIDP), Paolo Carito (dg Fondazione EuroRoma 2024), Stefano Castrignanò (Ceo Italian Welfare) e Romano Benini (giornalista e docente). L’Advisory Board fornirà pareri strategici sull’organizzazione della Fiera, individuando opportunità, favorendo incontri e proponendo idee per far crescere l’evento che ad oggi può già contare sulla partecipazione di oltre 150 imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni.

Sei le aree tematiche dislocate all’interno dei padiglioni del Quartiere Fieristico, che faranno da percorso guida alla rappresentatività del lavoro: Politiche attive sul lavoro e orientamento; HR Innovation; Welfare; Formazione e Consulting; Normativa e diritto del lavoro; Area Placement.

Ogni area tematica non sarà soltanto un luogo di incontro, ma sarà generatore di proposte, linee programmatiche e adozioni di metodi, regole e acquisizioni di procedure aggiornate in materia di formazione e innovazione.

Work on Work ha ricevuto da subito il pieno sostegno da parte del Comune di Ferrara. Durante la Fiera si svolgerà la Ferrara Job Week: l’intera città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. Inoltre con il Recruitment day le imprese potranno ricevere i candidati che desiderano avere aggiornato il panorama delle possibilità di impiego o di riqualificazione delle loro carriere. Spazio anche all’editoria: all’interno di Work on Work ci sarà una sezione dedicata alla presentazione dei libri pubblicati sul mondo del lavoro.