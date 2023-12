Bollette: mercato tutelato luce prorogato, pressing per il gas. Cosa cambia e per chi

Dopo un nuovo colpo di scena, la scadenza del mercato tutelato della luce è stata rimandata al prossimo 1° luglio. Confermato invece lo stop al regime a prezzi calmierati per il gas il prossimo 10 gennaio. Dopo il braccio di ferro con l'Unione europea (visto l'impegno scritto nel Pnrr a superare il mercato tutelato) e la querelle tra il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto e quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con l'ultimo Decreto Energia era stata stabilita la fine del mercato tutelato della luce per il prossimo 1° luglio. Sembrava fallito, quindi, l'ultimo tentativo di mediazione di Pichetto, basato su una proroga tecnica fino all'estate e invece ora, con decisione dell'Arera (l'Autorità per l'energia), quell'opzione si è concretizzata.

La strategia del governo, quindi, sembra essere stata quella di escludere le proroghe secche e mettere nero su bianco che in ogni caso a gennaio le aste per gli operatori privati partiranno anche per l'energia elettrica. A questo punto, scongiurato, come da timore di Fitto, un blocco delle prossime rate del Pnrr, si è optato per un'assegnazione dei clienti agli operatori privati dilazionata nel tempo, per permettere a tutti di informarsi e completare meglio le procedure. In questo modo si arriverà al 1° luglio. Ma cosa cambia, allora, con questa proroga? E chi continuerà ad avere prezzi calmierati anche dopo?

Bollette della luce, proroga del mercato tutelato fino al primo luglio 2024: cosa succede con le tariffe. Il Codacons: unificare anche il gas