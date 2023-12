Bollette del gas, cosa cambia con la fine del mercato tutelato: come scegliere il fornitore e le migliori offerte

Da gennaio, salvo provvedimenti di stop in extremis, scatta il passaggio obbligatorio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero del gas. Oltre 6 milioni di italiani dovranno scegliere offerte e fornitori. In vista di questa svolta, mentre sullo sfondo è scattata la proroga del mercato tutelato della luce, Selectra suggerisce come fare la scelta più conveniente in questo momento, senza cadere nelle truffe.

