Assegno unico, cosa succede dal marzo: erogazione, beneficiari e tempi della misura di sostegno

A partire dal mese di marzo 2023 l’assegno unico universale verrà corrisposto d’ufficio dall’Inps a chi ha già beneficiato della misura. Da ricordare che l'assegno ha sostituito tutte le altre forme di sostegno per chi ha figli a carico. Per marzo si prevede un fitto calendario di appuntamenti per l’Inps e per gli accrediti dovuti.