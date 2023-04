In preparazione i nuovi aumenti per l’assegno unico e universale (Auu), mentre parte il bonus trasporti e va invece a esaurirsi il bonus vacanze riservato ai senior. Gli annunci per il futuro si intrecciano con le vecchie scadenze: il governo cerca di uscire da una lunga fase, quella della pandemia e poi dell’emergenza energetica, caratterizzata dalla proliferazione di aiuti d’emergenza o comunque occasionali. Per provare a entrare - finanze pubbliche permettendo - in una in cui le erogazioni a cittadini e imprese dovrebbero essere concentrate sugli obiettivi di fondo della politica economica e sociale.