Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Per ora riguarda solo i beneficiari del Supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell'Assegno di Inclusione (Adi). Sulla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dell'Inps potranno usare un sistema di incrocio domanda-offerta di lavoro che sfrutta gli algoritmi intelligenti. Ma presto il servizio potrebbe essere disponibile per tutti i disoccupati.

Oggi i titolari di quelle prestazioni accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, per trovare le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale. Se troveranno lavoro in diversi casi potrebbero smettere di ricevere gli aiuti statali. Vale sicuramente per il Supporto alla formazione e in futuro per la Naspi. Vediamo quindi nel dettaglio come cambia questa piattaforma e come potrebbe essere utilizzata in futuro.

Pensioni, coefficiente per il calcolo degli importi aggiornato: come la rivalutazione cambia gli assegni con decorrenza dal 2024