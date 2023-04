730 precompilato 2023, al via dal 2 maggio. Dalle scadenze alla delega: ecco le nuove regole

Dichiarazione dei redditi al via. Il modello 730 precompilato sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal pomeriggio di martedì 2 maggio, mentre da giovedì 11 sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Le regole di questa nuova stagione delle dichiarazioni sono definite state definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Dichiarazione dei redditi, ecco perché le spese per il 730 devono essere tracciabili. Le novità e le scadenze