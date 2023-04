Dichiarazione dei redditi, ecco perché le spese per il 730 devono essere tracciabili. Le novità e le scadenze

Al via la stagione della Dichiarazione dei redditi. Ma attenzione, la tracciabilità delle spese è importante ai fini della dichiarazione dei redditi per il modello 730. L’obiettivo è quello di rendere effettive le agevolazioni fiscali previste per determinati tipi di spesa. La tracciabilità delle spese è stata introdotta nel 2020 con la Legge di Bilancio, ed è confermata anche per quest’anno. In particolare, il legislatore ha previsto che le spese detraibili con il modello 730 devono necessariamente essere pagate con la tracciabilità. Questo vuol dire che da allora non è più consentito pagare in contanti e presentare ai fini di detrazione fiscale uno scontrino relativo al pagamento. Per procedere con una corretta presentazione del modello 730 e delle relative spese da detrarre, bisogna effettuare tutti i pagamenti con un sistema tracciabile. Versamenti postali o bancari, carte prepagate, di debito, bancomat, assegni o transazioni virtuali sono accettati.