Elezioni europee e le priorità dell'Europa: si mobilitano gli investimenti pubblici e i risparmi privati

Non solo armi: l’Europa riparte dalla sua sicurezza a tutto tondo. In cima alla lista finisce anche quella economica, con il proposito dichiarato di rendere il Vecchio continente in grado di competere alla pari con Stati Uniti e Cina, senza finire schiacciato nella nuova corsa globale ognuno per sé. Mobilitando non solo i (limitati) investimenti pubblici, ma pure i risparmi privati che “dormono” in banca. Parte da queste riflessioni il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Verso le elezioni europee e verso l’Europa che sarà. Anche dal punto di vista delle risorse materiali: facciamo il punto sulle materie sempre più rare necessarie a far camminare l'intelligenza artificiale. Alessandra Camilletti ne parla con Gabriele Rosana e Roberta Amoruso.