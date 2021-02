(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato BOT per un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale, con un rendimento in lieve rialzo a -0,429%. Buona la domanda: le richieste degli investitori sono state pari a 9,983 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta di 1,54.



Sale il rendimento a -0,429% in aumento di 2 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Regolamento dell'asta il prossimo 26 febbraio.









