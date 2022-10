Bollette, ecco il (banale ed economico) “trucco del lenzuolo” per asciugare i vestiti in fretta senza l'asciugatrice

Il caro bollette preoccupa gli italiani, ma non solo, e così i guri del risparmio arrivano in soccorso delle famiglie. Esiste un modo semplice, veloce ed economico per asciugare i vestiti in casa, senza dover fare affidamento a un'asciugatrice. Nonostante per molti l'asciugatrice sia un elettrodomestico irrinunciabile, oggi anche loro dovranno fare i conti con l'elevato costo dell'energia, e quindi sapere che esiste un'alternativa low cost può essere utile per tutti.

Bollette, come risparmiare 1350 euro l'anno: le 15 cose da sapere (dai tempi doccia alla gestione luci)

Bollette, il trucco del lenzuolo per asciugare i vestiti in fretta

Il trucco, è il classico trucco della nonna, ma molti lo hanno dimenticato così RSVP lo rivela e lo chiameremo "trucco del lenzuolo". Basta un termosifone, uno stendino e un lenzuolo e il gioco è fatto. Ecco come funziona: stendi i panni su uno stendino e posizionalo di fronte a un termosifone, poi prendi un lenzuolo asciutto e copri completamente con questo da un lato lo stendibiancheria e l'altro lembo bloccalo dietro al termosifone. Si creerà così una sorta sacca calda in cui i vestiti si asciugheranno in breve tempo e senza l'uso di nessun altro elettrodomestico e quindi senza l'uso di energia ulteriore.

Bollette, 10 trucchi per risparmiare con gli elettrodomestici (che consumano troppo): dal forno alla tv

Come funziona

Per accelerare ancora di piu' la procedura, puoi posizionare un deumidificatore vicino allo stendibiancheria per aspirare tutta l'umidità aggiunta nell'aria. Questo previene eventuali goccioline di calore extra che possono eventualmente portare alla formazione di muffe.ma questo non è un passaggio necessario.

Ecco quindi la soluzione perfetta per le persone che hanno i termosifoni, magari centralizzati, per risparmiare sulle bollette.