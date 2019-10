Bnp Paribas emette "Certificate Memory Cash Collect" sostenibili con rating Esg

Ultimo aggiornamento: 17:06

Bnp Paribas annuncia l’emissione della prima serie di Certificate Memory Cash Collect su sottostanti Esg. Per la prima volta in Italia, informa un comunicato, nell’ambito dell’attività di emissione di Certificate sul segmento Sedex di Borsa Italiana, l’emittente francese ha deciso di avvalersi dei rating Esg forniti da Vigeo Eiris al fine di selezionare come sottostanti società italiane ed europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance. Si tratta di una novità frutto della strategia di Bnp Paribas che la vede leader nell’ambito degli investimenti socialmente responsabili.Partendo da un universo investibile rappresentato dalle aziende appartenenti all’indice Eurostoxx600, le società sottostanti la nuova gamma di certificate sono selezionate sulla base di un processo fondato su tre principi: Filtro Esg, esclusione delle società con un punteggio Esg assegnato da Vigeo Eiris inferiore a 50/100; Filtro Finanziario, ossia esclusione delle società che presentano una bassa liquidità sui mercati dei capitali in cui sono quotate; Filtro Best-in-Class, selezione delle società che nel loro settore di appartenenza si contraddistinguono per un miglior posizionamento Esg, ovvero sono posizionate tra le prime 10 società del settore in termini Esg da Vigeo Eiris.La gamma di Memory Cash Collect su sottostanti Esg ha durata biennale, offre premi potenziali con effetto memoria con cadenza trimestrale dall’1,25% (5% annuo) al 3,4% (13,6% annuo) e barriere poste al 70%.I nuovi Memory Cash Collect su sottostanti Esg consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui le azioni abbiano perso terreno, ma la quotazione del sottostante sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, a partire dal secondo trimestre di vita, il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il capitale nominale, oltre al premio con effetto memoria, qualora in una delle date di valutazione trimestrali il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.Invece, nel caso in cui il sottostante quoti ad un valore inferiore alla barriera, il Certificate continua la sua vita e non paga il premio, ma grazie all’effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive il sottostante quota a un valore uguale o superiore alla barriera, il Certificate paga un premio cumulativo che comprende tutti quelli non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.Quando il certificato giungerà a scadenza, il 24 settembre 2021, si prospettano due possibili scenari: se il sottostante quota a un livello pari o superiore al livello barriera, il Certificate rimborsa il capitale nominale più gli eventuali premi non pagati precedentemente; se invece l’azione quota sotto il livello barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance negativa del sottostante, con conseguente perdita sul capitale nominale.Ad esempio, il Memory Cash Collect su STMicroelectronics pagherà un premio trimestrale del 2,65% (10,6% annuo) se ad ogni data di valutazione intermedia, il valore del sottostante è maggiore o uguale al livello barriera (12,285 euro) e proseguirà la sua vita fino alla data di valutazione successiva. Dal sesto mese, qualora STMicroelectronics quotasse al di sopra del valore iniziale (17,55 euro) nelle date di valutazione, il Certificate, oltre al pagamento del premio, rimborserà anticipatamente anche il capitale nominale (100 euro per Certificate).Luca Comunian, head of marketing, cross asset distribution Italy di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: «I Memory Cash Collect su sottostanti ESG rappresentano una vera e propria novità, in quanto per la prima volta abbiamo inserito criteri di sostenibilità nei nostri processi di selezione dei sottostanti nell’ambito della nostra attività di emissione sul mercato di Borsa Italiana. Crediamo che in futuro gli investitori guarderanno con sempre più attenzione all’impatto ambientale e sociale dei loro investimenti. Grazie alla collaborazione con Vigeo Eiris, siamo oggi in grado di fornire un giudizio indipendente sulle politiche sostenibili delle società sottostanti i nostri prodotti. Questa emissione si affianca alle nostre emissioni tradizionali ed è rivolta a quegli investitori che guardano con attenzione alle soluzioni di investimento socialmente responsabili».