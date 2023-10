József Váradi (ceo WizzAir): «Nuove rotte con biglietti da 30 euro, puntiamo a più voli dopo la fusione Ita-Lufthansa. Ryanair? Alcune compagnie hanno il monopolio»

R

[14:59, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Diverse cose dalla conferenza Wizzair, ho parlato solo con il ceo

[14:59, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: 6 nuove rotte nel 2024, 4 a Roma, con biglietti a partire da 30 euro

[15:00, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Sugli altri biglietti faranno il possibile con anche nuove diminuzioni per far sì che rimanga la compagnia più vantaggiosa

[15:00, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: 5 miliardi di investimenti già fatti, centinaia di milioni in arrivo (mi dà numero preciso)

[15:02, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Solo a me ha detto: bene eliminazione tetto prezzi, loro hanno spinto in tal senso e polemica con Ryanair: "altre compagnie potrebbero trarre beneficio dalla loro posizione di monopolio per imporre prezzi elevati. Non faccio nomi ma in Italia è evidente chi sono"

[15:03, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Sempre a me ha confermato, e anche Stamegna me lo ha detto, che il governo li ha assicurato che dopo la fusione Ita-Lufthansa gli slot di Milano verranno riallocati anche a loro, non creando svantaggi competitivi

[15:03, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Poi mi ha spiegato che il loro ultilizzo dell'algoritmo è limitato "a differenza di quanto potrebbero fare altri"

[15:05, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: Ultima cosa: oggi fiducia al decreto Asset, c'è anche una norma su cui poco o nulla si è battito per garantire la continuità territoriale in Sardegna soprattutto con un tetto ai prezzi variabile che può essere messo al livello locale

[15:10, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: *battuto

[15:19, 4/10/2023] Giacomo Andreoli: ah c'erano anche i rappresentanti Adr, ovviamente contenti dei nuovi investimenti