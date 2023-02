L'aeroporto di Perugia decolla e atterra a Cracovia: ecco tutte le rotte per l'estate

PERUGIA - Una nuova destinazione per l'estate che porta, per adesso, il totale dei voli da e per Perugia a quota 16. Di cui ben 11 operati da Ryanair che proprio ieri ha annunciato il volo estivo per Cracovia e un aumento delle frequenze su quattro popolari destinazioni esistenti come Cagliari, Catania, Malta e Palermo. Si rinsalda così lo stretto rapporto tra il San Francesco d'Assisi e la compagnia low cost, che ha contribuito negli ultimi due anni a far macinare record all'aeroporto internazionale dell'Umbria. Lo scalo, come risaputo, ha chiuso il 2022 a oltre 370mila passeggeri volando sempre più veloce al raggiungimento dell'obiettivo del piano industriale: quei 500mila transiti che, si incroci la cloche, potrebbero arrivare già quest'anno, anticipando la scadenza prevista. Per un 2023, comunque, che potrebbe riservare altre sorprese: non solo il volo per Milano che stuzzica chi lo predilige al Frecciarossa, ma anche quell'avvicinamento alla Germania - intesa come Francoforte - che resta sempre lì, al caldo, nel cassetto (o nella cappelliera).

«Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini/visitatori di Perugia per l’estate '23 con oltre 70 voli settimanali (+40% di crescita su Summer 22) su 11 rotte, inclusa una nuova per Cracovia. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri clienti/visitatori a bordo dei nostri voli da/per Perugia quest'estate. Ryanair continua a offrire più voli, connettività e tariffe basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia». Questo, per dire l'entusiasmo, il commento di Mauro Bolla, country manager di Ryanair in Italia che ieri, appunto ha annunciato la nuova tratta che si aggiunge alle altre confermate per l'estate:Barcellona, Vienna, Bucarest, Brindisi, Londra Heathrow (British Airways), Cagliari, Rotterdam (Transavia) e Bruxelles. Confermate anche le tratte per Londra Stansted, Malta, Palermo, Catania e Tirana (Wizz Air e Albawings), mentre solo poco più di un mese fa si era già aggiunta Cluj Napoca (Wizz Air).



Un totale appunto di 16 rotte, in cui la firma Ryanair è impressa a fuoco sulla pista di Perugia. «È un onore lavorare con l’unica compagnia aerea in Europa che continua a sviluppare con decisione il traffico aereo e siamo particolarmente lieti di confermare un rapporto che va avanti da oltre 15 anni e che si è ulteriormente consolidato con la recente sigla del nuovo contratto, che prevede l’estensione della collaborazione per i prossimi 5 anni – ha infatti commentato Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, la società che gestisce l'aeroporto -. Dopo aver centrato nel 2022 il nuovo record storico di traffico, grazie a Ryanair e a questi nuovi annunci possiamo affermare che per il 2023 lo scalo umbro può alzare l’asticella ed avere obiettivi ancora più ambiziosi». E da Sase, con la Regione che se la gode da dietro l'oblò, si festeggia giustamente un nuovo obiettivo raggiunto, mentre comunque si fanno i calcoli sui nuovi investimenti che il San Francesco merita per continuare la sua salita e raggiungere quella velocità di crociera da aeroporto di serie cadetta (in A militano Roma e Milano, per intendersi): una pista anti nebbia (il viaggio in pullman da Ancona dura quanto un volo per Londra) e spazi e strutture più adeguati ai 500mila che si attendono al gate. Chi è davvero pronto per il decollo?